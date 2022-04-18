У ВСУ нет никаких шансов на деблокаду окружённых на мариупольском заводе, для этого им необходимо было бы пробить коридор диной около 100 километров, объяснил он.
Анпилогов отметил, что все попытки ВСУ эвакуировать из Мариуполя неких важных лиц с помощью вертолётов и гражданского судна под мальтийским флагом были неудачны.
«Думаю, что в ближайшие дни, максимум неделю-другую, мы увидим уже окончательную агонию этого последнего очага сопротивления на "Азовстали" в Мариуполе», — уверен эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.