Остатки разбитой 36-й бригады морской пехоты ВСУ и националистический полк «Азов» продолжают обороняться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но сопротивление будет подавлено в ближайшее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Эксперт прокомментировал слухи о пленении американского генерала в Мариуполе © AFP, JIM WATSON

Анпилогов отметил, что все попытки ВСУ эвакуировать из Мариуполя неких важных лиц с помощью вертолётов и гражданского судна под мальтийским флагом были неудачны.

«Думаю, что в ближайшие дни, максимум неделю-другую, мы увидим уже окончательную агонию этого последнего очага сопротивления на "Азовстали" в Мариуполе», — уверен эксперт.

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