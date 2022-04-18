Украинцы, переехавшие в Европу в связи с началом спецоперации на Украине, смогут вернуться на родину после её завершения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

«Если Украине удастся взять себя в руки, удастся провести трибунал над военными преступниками, нацистскими преступниками и расставить для себя приоритеты, то в том числе и Россия поможет Украине стать действительно суверенным государством. И как успешный проект — эти беженцы, которые не найдут себя в Западной Европе либо где-то ещё, они потянутся обратно домой», — сказал Мухин.

Если цели спецоперации будут достигнуты и Украина станет той страной, которая имеет дружеские отношения и с Россией, и с Западной Европой, а не противопоставляет себя России, беженцы смогут оперативно вернуться к себе домой, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.