Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру заявил, что фотографии и видеозаписи с оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком, которые появились после его ареста в сети, подтверждают «звериный характер» украинской власти и лично президента Владимира Зеленского

«Они издеваются над слабым беззащитным стариком, и они бравируют этим, они упиваются своей властью над этим человеком, они получают от этого удовольствие. Все тот же извращенный садизм, который присущ всему тому, что делает украинская власть. Такой вот сатанизм в политической форме», — сказал Михеев.

Он не исключил, что видеозапись «с откровенным издевательством», которую опубликовал Зеленский, даже на Западе может вызвать неоднозначную реакцию.

«Я не говорю про политиков, журналистов или экспертов, я говорю про наблюдателей, обычных людей. Выглядит это отвратительно, а Зеленский, похоже, этого не понимает уже, или, может, вообще никогда не понимал. Он не понимает, что его издевательства над Медведчуком выглядят отвратительно для нормального порядочного человека, а именно таким его представляют западные СМИ», — объяснил политолог.

О задержании Медведчука стало известно на прошлой неделе. СБУ опубликовала фото политика в наручниках и в украинской военной форме. По версии украинской стороны, Медведчук якобы пытался нелегально пересечь границу Украины.

После этого Зеленский призвал Россию обменять Медведчука на украинских солдат. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является российским гражданином и не известно, хочет ли он сам этого.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.