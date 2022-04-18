«Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть… Кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет», — заявил Лукашенко.
При этом белорусский лидер отметил, что «в основе любой войны — несправедливость и коррупция». Также он сообщил, что в списки попал «и лечащий врач президента», чем он сильно огорчен.
Лукашенко отметил, что после компенсации ущерба, который нанесли врачи-коррупционеры государству, они смогут продолжить медицинскую практику при условии, что их возьмут на поруки.
В 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках обнаружили около 500 тысяч долларов.