На видео Зеленский произносит на украинском языке:
«Пятьдесят второй день… мы работаем… крепнем… благодарим… гордимся… и всех победим».
При этом украинский лидер выглядит неадекватно. В комментариях под видео с украинским президентом многие пользователи социальной сети дают специфическое объяснение его странному поведению.
«[Президент Колумбии] Иван Дуке и его помощь коллеге, нацисту Зеленскому», — пишет Pata en el suelo 2.0
«Помощь от Дуке уже прибыла», — соглашается Jhon Diaz.
«Он втянул всю колумбийскую "смесь", которую ему отправили», — предполагает perro loco.
«Дуке не объяснил ему по-нормальному, что это за "гуманитарная помощь". Ну, теперь-то России крышка!», — иронизирует Caribeña.