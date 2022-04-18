Видео президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в Twitter 17 апреля, вызвало бурную реакцию в испаноязычном сегменте этой социальной сети

Сидят на кокаине: СМИ выяснили, откуда Зеленский и его подчиненные берут наркотики © REUTERS, Valentyn Ogirenko Зеленский произносит на украинском языке:

«Пятьдесят второй день… мы работаем… крепнем… благодарим… гордимся… и всех победим».

При этом украинский лидер выглядит неадекватно. В комментариях под видео с украинским президентом многие пользователи социальной сети дают специфическое объяснение его странному поведению.

«[Президент Колумбии] Иван Дуке и его помощь коллеге, нацисту Зеленскому», — пишет Pata en el suelo 2.0

«Помощь от Дуке уже прибыла», — соглашается Jhon Diaz.

«Он втянул всю колумбийскую "смесь", которую ему отправили», — предполагает perro loco.

«Дуке не объяснил ему по-нормальному, что это за "гуманитарная помощь". Ну, теперь-то России крышка!», — иронизирует Caribeña.