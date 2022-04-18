России необходимо в кратчайшие сроки уничтожить инфраструктуру, связывающую Украину со странами НАТО. Об этом в интервью Украина.ру высказался главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Проблема иностранных военных поставок на Украину очень серьёзна: для её разрешения необходимо уничтожить все железнодорожные и автомобильные мосты на юге и западе Украины, утверждает эксперт.

«Речь идет об уничтожении на украинской территории всей транспортно-логистической сети, по которым идет переброска оружия. Воздухом перебрасывать они не могут, потому что военно-транспортные самолеты будут сбиваться. Остается железнодорожные и автомобильные поставки. Так вот уничтожение железнодорожных и автомобильных мостов заблокирует эти поставки по железной и автомобильной дороге», — сказал Коротченко.

В противном случае Россия столкнется с очень серьезными негативными последствиями, заключил собеседник издания.

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