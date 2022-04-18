Ролик длится чуть более тридцати секунд. На кадрах Медведчук, одетый в гражданскую одежду, зачитывает заранее подготовленный текст, в котором он просит президента РФ Владимира Путина, а также Владимира Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя и жителей» города, которые якобы не имеют возможности выйти по гуманитарным коридорам.
Накануне Министерство обороны РФ объявило об открытии коридора для сдачи в плен оставшихся в Мариуполе бойцов украинских вооруженных формирований, однако реакции с украинской стороны не последовало. Как рассказали в российском Минобороны, руководство Украины вместе с неонацистами запрещает бойцам сдаваться в плен ради необходимой для обвинений в адрес РФ картинки.
О задержании Медведчука стало известно на прошлой неделе. СБУ опубликовала фото политика в наручниках и в украинской военной форме. По версии украинской стороны, Медведчук якобы пытался нелегально пересечь границу Украины.
После этого Зеленский призвал Россию обменять Медведчука на украинских солдат. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является российским гражданином и не известно, хочет ли он сам этого.
Как рассказал изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев, публикация СБУ фотографий с задержанным Медведчуком и издевательские комментарии Зеленского подтверждают бесчеловечный характер украинской власти, сатанизм в политической форме.