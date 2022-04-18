«Плевать на мнение Зеленского. Это руководитель враждебного нам режима, против которого мы ведем специальную военную операцию. Его мнение не принимается во внимание. Мы решаем задачи, исходя из логики враждебной целесообразности. В Москве никого не интересует, что он заявил и о чем он думает», — сказал Коротченко.
Эксперт напомнил, что вопросы спецоперации решаются военным образом, а не политическим. Поэтому спецоперация будет продолжаться до полного разгрома вооружённых формирований Украины тем или иным способом.
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