Владимир Зеленский сравнил осаду Мариуполя с Иловайским котлом, в котором ВСУ по различным данным потеряли до 1 тыс. бойцов в 2014 году. О том, как в России реагируют на такие заявления в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

«Плевать на мнение Зеленского. Это руководитель враждебного нам режима, против которого мы ведем специальную военную операцию. Его мнение не принимается во внимание. Мы решаем задачи, исходя из логики враждебной целесообразности. В Москве никого не интересует, что он заявил и о чем он думает», — сказал Коротченко. Александр «Варяг» Матюшин рассказал, когда Мариуполь будет окончательно освобождён © Украина.ру

Эксперт напомнил, что вопросы спецоперации решаются военным образом, а не политическим. Поэтому спецоперация будет продолжаться до полного разгрома вооружённых формирований Украины тем или иным способом.

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