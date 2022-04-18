Процесс продвижения переговорного процесса России и Украины оставляет желать лучшего и не демонстрирует положительной динамики. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам

Тимошенко рассказала, как используют военное положение для наживы, Филатов обратился к Банковой, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 18 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Юлія Тимошенко

Также Песков отметил, что Москва по-прежнему не хочет выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.