«На экспертном уровне продолжается переговорный процесс. Хочу напомнить слова нашего президента [Владимира Путина], что динамика переговоров с Киевом оставляет желать лучшего, так как украинская сторона не демонстрирует постоянства по согласованным моментам», — заявил он.
Также Песков отметил, что Москва по-прежнему не хочет выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.