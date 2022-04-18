«Зеленский записал очередной "стендап", находясь в неадекватном состоянии, — то ли в пьяном виде, то ли под наркотиками. Очень символичные кадры: последним президентом бандеровского "рейха" является клоун и наркоман. Вот в таком состоянии и принимаются в Киеве решения», — написал чиновник.
По его словам, Украине нужны новые лидеры, с которыми и надо вести переговоры, а «с этой шайкой разговаривать не о чем».
На днях Зеленский записал видео из своего кабинета. В стиле «селфи» он снял себя, потом повернул камеру в сторону подписанных бумаг и заявил, что «мы работаем». Далее он показал фото со своей семьей на столе и сказал: «Мы любим». После Зеленский показал подаренную ему фигурку керамического петушка, который выстоял после обстрелов в Бородянке, и сказал: «Мы благодарим».
В конце Зеленский продемонстрировал флаг Украины со словами «Мы гордимся». Ролик был обнародован накануне поздно вечером, однако его вскоре удалили из официального канала в Telegram.