Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. Такое мнение глава Крыма Сергей Аксенов 18 апреля выразил в своем Telegram-канале

Сидят на кокаине: СМИ выяснили, откуда Зеленский и его подчиненные берут наркотики © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По его словам, Украине нужны новые лидеры, с которыми и надо вести переговоры, а «с этой шайкой разговаривать не о чем».

На днях Зеленский записал видео из своего кабинета. В стиле «селфи» он снял себя, потом повернул камеру в сторону подписанных бумаг и заявил, что «мы работаем». Далее он показал фото со своей семьей на столе и сказал: «Мы любим». После Зеленский показал подаренную ему фигурку керамического петушка, который выстоял после обстрелов в Бородянке, и сказал: «Мы благодарим».

В конце Зеленский продемонстрировал флаг Украины со словами «Мы гордимся». Ролик был обнародован накануне поздно вечером, однако его вскоре удалили из официального канала в Telegram.