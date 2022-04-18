Россия располагает доказательствами о готовящихся Киевом провокациях с многочисленными жертвами на Пасху. Об этом 18 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

Тимошенко рассказала, как используют военное положение для наживы, Филатов обратился к Банковой, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 18 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Юлія Тимошенко

По его словам, официальный Киев при поддержке ряда западных стран завершает подготовку провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В этих регионах в пасхальную ночь, на 24 апреля, планируется обстрел из минометов православных храмов для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения.

Ранее Минобороны РФ обнародовало списки погибших украинских военных. Всего погибло 23 367 человек. В списках указаны 386 фамилий 124 погибших и 262 раненых.