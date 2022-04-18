«Заблаговременно предупреждаем страны "цивилизованного Запада" во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сказал Мизинцев.
По его словам, официальный Киев при поддержке ряда западных стран завершает подготовку провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
В этих регионах в пасхальную ночь, на 24 апреля, планируется обстрел из минометов православных храмов для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения.
Ранее Минобороны РФ обнародовало списки погибших украинских военных. Всего погибло 23 367 человек. В списках указаны 386 фамилий 124 погибших и 262 раненых.