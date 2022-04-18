Последствия задержания иностранных инструкторов в Мариуполе для России будут самыми позитивными, уверен политолог Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Они (иностранные инструкторы. — Ред.) находятся на территории боевых действий, они фактически являются либо сообщниками тех военных преступников, которые денацифицируются и демилитаризируются на Украине, либо прямыми участниками военных преступлений, со всеми вытекающими последствиями. И потом, наша контрразведка допрашивать умеет, поэтому парни все расскажут. Да и у наших разведорганов, я думаю, уже есть соответствующие материалы», — сказал Самойлов. «Пусть вступают хоть в НАТО, хоть в гитлерюгенд», — эксперт объяснил, почему Швеции и Финляндии грозит ядерный удар © AP, Vadim Ghirda

Для России это будет иметь позитивные политические и военно-политические последствия, а для Запада это будет очень большим уроном, подчеркнул эксперт. Помимо репутационных потерь, Запад раскроет России свои военные планы и наработки при задержании инструкторов, добавил собеседник издания.

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