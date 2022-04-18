Руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью изданию Украина.ру рассказал о медицинской помощи, которую сотрудники ведомства оказывают жителям освобожденных от националистов территорий Украины

Киев не собирается оказывать медицинскую помощь российским военнопленным, а Запад скрывает эти преступления — СВР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он добавил, что реанимационные автомобили провели 60 медицинских эвакуаций из Мариуполя в лечебные учреждения ДНР.

В Безыменном и Виноградном развернули пункты временного размещения, где также дежурят сотрудники медицинской службы МЧС.

«Госпитализировано 166 человек. В мобильном медицинском пункте Виноградного обратилось 88 больных и раненых, в том числе 5 детей. 22 человека после оказания неотложной и экстренной медицинской помощи были госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу», — отметил Кострубицкий.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.