«С 2 марта и по 16 апреля на освобожденных территориях сотрудники медицинской службы МЧС ДНР 4738 раз оказывали медицинскую помощь населению, 286 человек были госпитализированы. В г. Волноваха была оказана помощь 557 пострадавшим, 83 из них были дети. За время работы мобильного медицинского пункта в г. Мариуполь поступило 934 обращения за медицинской помощью, в том числе 75 детей», — рассказал специалист.
Он добавил, что реанимационные автомобили провели 60 медицинских эвакуаций из Мариуполя в лечебные учреждения ДНР.
В Безыменном и Виноградном развернули пункты временного размещения, где также дежурят сотрудники медицинской службы МЧС.
«Госпитализировано 166 человек. В мобильном медицинском пункте Виноградного обратилось 88 больных и раненых, в том числе 5 детей. 22 человека после оказания неотложной и экстренной медицинской помощи были госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу», — отметил Кострубицкий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.