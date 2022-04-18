Число погибших украинских военнослужащих вследствие проведения операции России на Украине достигло 23 367 человек, их данные обнародованы впервые. Об этом 18 апреля сообщило Министерство обороны РФ

«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников… На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек… Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Всего в списках 386 фамилий — 124 погибших и 262 раненных.

В частности, обнародованы данные о потерях воинской части номер 3057. В ее состав входит неонацистский полк «Азов». В списке указаны фамилии, имена и отчества, звания, должности, даты рождения, обстоятельства гибели и места нахождения тел.

Тимошенко рассказала, как используют военное положение для наживы, Филатов обратился к Банковой, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 18 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Юлія Тимошенко Александр Гавришенко, раненый 4 марта во время боев в Мариуполе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после того, как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.