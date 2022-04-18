«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников… На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек… Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — говорится в сообщении.
Всего в списках 386 фамилий — 124 погибших и 262 раненных.
В частности, обнародованы данные о потерях воинской части номер 3057. В ее состав входит неонацистский полк «Азов». В списке указаны фамилии, имена и отчества, звания, должности, даты рождения, обстоятельства гибели и места нахождения тел.
Среди погибших значатся старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, раненый 4 марта во время боев в Мариуполе.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля после того, как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.