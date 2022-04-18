«Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не дает результата. Россия нас всегда поддерживала в вопросе территориальной целостности», — сказал Вучич.
Кроме того, сербский лидер обвинил Украину в ложных минированиях самолетов по маршруту Белград — Москва.
Ранее Вучич сообщил, что у национального авиаперевозчика отсутствует какая-либо прибыль от рейсов в Россию, а «те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет». До этого он заявил, что национальный авиаперевозчик был вынужден сократить число рейсов в Россию из-за давления Запада.