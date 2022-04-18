Президент Сербии Александар Вучич отказался вводить санкции против России, считая их аморальными и бессмысленными. Такое заявление 17 апреля он сделал в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink

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Кроме того, сербский лидер обвинил Украину в ложных минированиях самолетов по маршруту Белград — Москва.

Ранее Вучич сообщил, что у национального авиаперевозчика отсутствует какая-либо прибыль от рейсов в Россию, а «те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет». До этого он заявил, что национальный авиаперевозчик был вынужден сократить число рейсов в Россию из-за давления Запада.