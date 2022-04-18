«Наши подразделения первыми начали работу в освобожденных кварталах Мариуполя. Ежедневно жители города получают гуманитарную помощь, обращаются за медицинской консультацией. Горячим питанием и чаем были обеспечены свыше 86 тысяч человек. Также на месте работают поисково-спасательные группы. В их составе саперы, медики, сотрудники Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований и Центра управления в кризисных ситуациях», — сказал специалист.
По его словам, сотрудники МЧС выезжают адресно для медицинской эвакуации нуждающихся или же оказывают медпомощь непосредственно на месте.
Сотрудники МЧС ДНР также проводят работы по демонтажу обрушенных конструкций многоэтажных домов и поиску пострадавших.
Кроме этого, за весь период работы в Мариуполе было расчищено более 119 км улиц, вывезено свыше 5 тыс. тонн твердых бытовых отходов.
«Отдельное внимание мы уделяем подвозу воды населению: помимо ее раздачи возле "Метро", силами МЧС организован адресный подвоз в жилые кварталы города. Также обеспечена работа бани на базе дезинфекционно-душевого автомобиля», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.