Руководитель МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью изданию Украина.ру рассказал, как ведомство помогает в освобожденном от националистов Мариуполе

Александр «Варяг» Матюшин рассказал, когда Мариуполь будет окончательно освобождён © Украина.ру

По его словам, сотрудники МЧС выезжают адресно для медицинской эвакуации нуждающихся или же оказывают медпомощь непосредственно на месте.

Сотрудники МЧС ДНР также проводят работы по демонтажу обрушенных конструкций многоэтажных домов и поиску пострадавших.

Кроме этого, за весь период работы в Мариуполе было расчищено более 119 км улиц, вывезено свыше 5 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

«Отдельное внимание мы уделяем подвозу воды населению: помимо ее раздачи возле "Метро", силами МЧС организован адресный подвоз в жилые кварталы города. Также обеспечена работа бани на базе дезинфекционно-душевого автомобиля», — добавил он.

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