«Он заявил, что война будет продолжаться до 2035 года <…>. Он же официально рассматривается как спикер Офиса президента. И в Офисе президента должны как-то подумать, унять его поток сознания», — сказал Филатов.
Арестович ранее заявлял, что Украина будет наносить ответные удары по РФ в ответ на удары по Киеву. Кроме того, он заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной постепенно примет формат арабо-израильского конфликта и может продлиться до 2035 года.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил против мэра Днепра Бориса Филатова дело о подстрекательстве к геноциду.
Специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.