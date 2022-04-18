Чрезмерная информационная активность советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича является вредоносной для страны. Об этом 18 апреля мэр Днепра Борис Филатов заявил в интервью украинскому изданию «Главком»

Цинизм и нарциссизм: мэр Днепра Филатов жестко обругал Арестовича © Алексей Арестович/Фейсбук

Арестович ранее заявлял, что Украина будет наносить ответные удары по РФ в ответ на удары по Киеву. Кроме того, он заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной постепенно примет формат арабо-израильского конфликта и может продлиться до 2035 года.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил против мэра Днепра Бориса Филатова дело о подстрекательстве к геноциду.

Специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.