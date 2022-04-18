Иностранные спецслужбы с территории Украины и одной из стран Евросоюза регулярно отправляют сообщения о минировании самолетов авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию. Об этом 17 апреля президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink

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«Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», — сказал глава государства.

По его словам, у национального авиаперевозчика отсутствует какая-либо прибыль от рейсов в Россию, а «те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет». До этого Вучич заявил, что национальный авиаперевозчик был вынужден сократить число рейсов в Россию из-за давления Запада.