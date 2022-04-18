Слова высших американских чиновников о том, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года, отражают не столько мнение Вашингтона, сколько его истинные намерения. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 18 апреля в китайской газете Global Times

Китайская газета назвала Украину разменной монетой США © president.gov.ua отмечает, что на днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что боевые действия на Украине могут продолжаться месяцами или дольше.

Госсекретарь Энтони Блинкен и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявили, что конфликт может продолжаться до конца 2022 года.

«После начала украинского кризиса почти вся практика Вашингтона сводилась к тому, чтобы затянуть войну, и для этого были предприняты всевозможные усилия. Этот прогноз Вашингтона, по сути, говорит Украине: "вперёд, мы вас поддерживаем". Украину бессовестно используют как пешку», — говорится в статье.

Там отмечается, что целью США является использование конфликта в своих интересах. В частности, военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром затягивания военных действий.

Использование «теории российской угрозы» для склонения Европы на свою сторону и манипулирование блоком НАТО — это «запятнанные кровью» геополитические дивиденды, которые США рассчитывают получить, утверждает газета.