Издание отмечает, что на днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что боевые действия на Украине могут продолжаться месяцами или дольше.
Госсекретарь Энтони Блинкен и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявили, что конфликт может продолжаться до конца 2022 года.
«После начала украинского кризиса почти вся практика Вашингтона сводилась к тому, чтобы затянуть войну, и для этого были предприняты всевозможные усилия. Этот прогноз Вашингтона, по сути, говорит Украине: "вперёд, мы вас поддерживаем". Украину бессовестно используют как пешку», — говорится в статье.
Там отмечается, что целью США является использование конфликта в своих интересах. В частности, военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром затягивания военных действий.
Использование «теории российской угрозы» для склонения Европы на свою сторону и манипулирование блоком НАТО — это «запятнанные кровью» геополитические дивиденды, которые США рассчитывают получить, утверждает газета.