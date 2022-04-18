«Нет, это не совсем так… Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — сказал Бон.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не стал оценивать операцию России на Украине как геноцид и отметил необходимость осторожности с терминами. Кроме того, он назвал русских и украинцев братскими народами.
Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла такую же позицию.
Россия 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС, Япония, Австралия и еще ряд государств ввели против России несколько пакетов беспрецедентно жестких санкций.