Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон 18 апреля в эфире Sud Radio не стал называть события на Украине геноцидом, о чем ранее заявил президент США Джозеф Байден

«Нет, это не совсем так… Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины», — сказал Бон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не стал оценивать операцию России на Украине как геноцид и отметил необходимость осторожности с терминами. Кроме того, он назвал русских и украинцев братскими народами.

Гибель командира морпехов в Мариуполе, Зеленский прокомментировал возможность долгих боёв, отказ Молдавии. Хроника событий на Украине на утро 18 апреля © commons.wikimedia.org, Марин Ле Пен заняла такую же позицию.

Россия 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. США, ЕС, Япония, Австралия и еще ряд государств ввели против России несколько пакетов беспрецедентно жестких санкций.