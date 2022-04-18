Уроженец Киева, представитель так называемого московского акционизма Олег Кулик принял участие в выставке «Арт-Москва», где представил пародию на скульптуру «Родина-мать» в Волгограде. Данный перфоманс вызвал негодование у множества россиян, в том числе и политиков

Выставка современного искусства «Арт-Москва» завершилась 17 апреля в Гостином дворе в центре Москвы. Гвоздем программы стала скульптура под названием «Большая мать», представляющая собою уродливое изображение женщины с мечом в руке, что является отсылкой к знаменитому монументу Евгения Вучетича. На Украине гремит скандал из-за пасхальной инсталляции © Скриншот видео YouTube-канала Львів Депо

Автор скульптуры — Олег Кулик, уроженец Киева, выпускник местной художественной школы. С конца 1980-х живет в Москве. Скандальную известность он приобрел благодаря ряду перфомансов, в том числе когда в обнаженном виде изображал собаку на улицах российской столицы.

«Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку. И у него должны быть официальные последствия. Мерзостям человеко-псов не должно быть места на улицах, площадях и в выставочных залах России», — прокомментировал последнюю работу Кулика член Совета Федерации Алексей Пушков.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что подал по данному факту заявление в правоохранительные органы.

«Направляю запросы в прокуратуру и Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ: «осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона!», — написал он.