После начала украинского кризиса люди опасались наступления «новой холодной войны». Но нынешняя ситуация движется по более опасному сценарию, чем просто «новая холодная война», отмечает газета.
В эпоху холодной войны обе стороны заключали соглашения о взаимной безопасности и воздерживались от опасных шагов, а нынешняя политика США предусматривает «победу над Россией», отмечает издание.
Газета обвиняет США в оказании давления на киевский режим, в результате которого он отказался от достигнутого ранее на переговорах с Россией прогресса по вопросу о нейтральном статусе Украины.
«Вашингтон всё больше становится источником хаоса и войн — всем следует следить за этим и остерегаться», — указывает Global Times