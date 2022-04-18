Подталкивая киевский режим к продолжению военных действий, правительство США рискует спровоцировать глобальный конфликт между Россией и НАТО. Такое мнение выражается в редакционной статье, опубликованной 18 апреля в китайской газете Global Times

После начала украинского кризиса люди опасались наступления «новой холодной войны». Но нынешняя ситуация движется по более опасному сценарию, чем просто «новая холодная война», отмечает газета. Полёт китайских ВВС над странами НАТО: что стоит за поставками ЗРК в Сербию

В эпоху холодной войны обе стороны заключали соглашения о взаимной безопасности и воздерживались от опасных шагов, а нынешняя политика США предусматривает «победу над Россией», отмечает издание.

Газета обвиняет США в оказании давления на киевский режим, в результате которого он отказался от достигнутого ранее на переговорах с Россией прогресса по вопросу о нейтральном статусе Украины.

«Вашингтон всё больше становится источником хаоса и войн — всем следует следить за этим и остерегаться», — указывает Global Times