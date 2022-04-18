Великобритания разжигает конфликт на Украине и стремится максимально продлить его, в то же время правительство этой страны не желает принимать на себя ответственность за последствия конфликта, в частности в отношении беженцев. Об этом говорится в статье, опубликованной 17 апреля в китайской газете Global Times

Великобритания пообещала ужесточить санкции против России © REUTERS, Peter Cziborra издания, такая позиция Лондона отличается от занятой другими крупными европейскими державами, Францией и Германией, которые предпочитают, чтобы кризис закончился как можно скорее.

«Если бы Великобритания действительно хотела помочь Украине в прекращении конфликта, она должна была бы действовать, по крайней мере, как Франция, Германия или Турция, поощряя переговоры… а не побуждать одну сторону сражаться с другой и обеспечивать её оружием. Очевидно, что Лондон, так же как и Вашингтон, делает вид, что является другом Украины, а на деле получает выгоду от ежедневной трагедии на Украине», — говорится в статье.

Газета отмечает, что планы Лондона по высылке обращающихся за политическим убежищем мигрантов в Руанду связаны с желанием «освободить» их места для украинских беженцев. Однако, если правительство Великобритании обнаружит, что украинские беженцы не вносят вклад в экономику страны, а приносят больше проблем и расходов, оно также сможет отправить их в Африку, считает газета.