Нужно, чтобы люди понимали смыслы той России, которая сейчас рождается. А для этого с ними нужно говорить на языке русской истории, русской церкви и русского самосознания, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Переезд производств из восточных областей, жильё для беженцев и война с советскими памятниками © коллаж Украина.Ру

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после того, как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.

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