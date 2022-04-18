«Сейчас идет война с теми, кого наши англосаксонские противники сделали своим орудием. Но это орудие тоже имеет свое мнение и это наши же люди. Поэтому нам надо объяснять, что мы бы хотели, чтобы они сдались, поняв, что против нашего оружия у них нет шанса. Но так как они настроены, что Россия — не славяне, и бьются с нами так же, как бились с нами против немцев. Это не значит, что мы должны отступить. Просто надо понимать трагичность раскола, который не вылечится легко и быстро», — сказал Акопов.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля после того, как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.
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