«Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Эй, дурак, ты что? У нас столько времени нет, мы на днях покончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения! Поезжай к своему старшему брату Байдену и давайте кидайте друг другу приветики руками», — со смехом сказал Кадыров.
На днях Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет», но не отдаст свои территории. Он добавил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.
Президент США Джо Байден на прошлой неделе попал в неловкую ситуацию. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина, Байден повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом не было никого, кому мог быть адресован этот жест. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.