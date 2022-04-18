Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 апреля в своем Telegram прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что страна якобы готова вести бои с Россией 10 лет

Кадыров объявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк сказал Кадыров.

На днях Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет», но не отдаст свои территории. Он добавил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе попал в неловкую ситуацию. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина, Байден повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом не было никого, кому мог быть адресован этот жест. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.