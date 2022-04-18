В немецкой федеральной земле Гессен подсчитали расходы государства на прибывающих в страну беженцев с Украины, сообщила 17 апреля газета Welt am Sonntag

Западная Украина за минувшую неделю: Переезд производств из восточных областей, жильё для беженцев и война с советскими памятниками © коллаж Украина.Ру

Такая сумма позволит покрыть расходы на прием, размещение, а также необходимые языковые программы в Германии.

Представители коммун подчеркнули, что в своих расчетах ориентировались на среднюю оценку затрат на содержание беженцев в 2019 году.

Так, питание, размещение, а также прочие повседневные нужды будут обходиться в 75 евро каждый день, еще 25 евро составят ежедневные расходы на оказание психологической помощи. Для проведения социальной работы и поддержания безопасности необходимы ежедневные траты в размере 15 и 10 евро соответственно.

Журналисты указывают, что если проведенные общественниками в Гессене расчеты верны, то выделенных германским правительством двух миллиардов евро не хватит даже на два месяца пребывания всех беженцев.

Ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность беженцев с Украины. По его словам, данный вопрос даже не рассматривается. Министр подчеркнул, что Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины.