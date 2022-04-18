Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 апреля в своем Telegram объявил о начале «конкретной» специальной операции на Украине

В Мариуполе больше тысячи украинских морпехов сдались в плен - Кадыров © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Сейчас начнется конкретная спецоперация и будут хорошие показатели, хорошие результаты. Они сами напросились, так скажем, украинцы», — сказал Кадыров в видеообращении.

В апреле глава Чечни рассказывал о приезжающих в Грозный россиянах. По его словам, они все стремятся принять участие в спецоперации на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после того, как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.