Кулеба оценил предложение обменять Медведчука на британских пленных и напомнил, что политик является гражданином Украины, поэтому он волен воспользоваться всеми процедурными правами.
Он допустил, что в этой ситуации возможно политическое решение.
«Его будущее будет определяться, с одной стороны, в рамках юридического процесса, с другой стороны, в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины», — отметил Кулеба.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного Медведчука. Он отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.
Позже жена Медведчука Оксана Марченко сообщила о согласии мужа на обмен и выдачу в Россию. Супруга политика отметила, что это произойдет при соответствующей договоренности России и Украины.