Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 18 апреля в эфире телеканала CBS высказался о ситуации, сложившейся вокруг лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука

Эксперт объяснил, в чем главный абсурд задержания Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он допустил, что в этой ситуации возможно политическое решение.

«Его будущее будет определяться, с одной стороны, в рамках юридического процесса, с другой стороны, в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины», — отметил Кулеба.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного Медведчука. Он отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.

Позже жена Медведчука Оксана Марченко сообщила о согласии мужа на обмен и выдачу в Россию. Супруга политика отметила, что это произойдет при соответствующей договоренности России и Украины.