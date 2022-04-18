Украина способна сражаться с Россией «и 10 лет», заявил 18 апреля президент страны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров в интервью CNN

Классический клинический случай: Марченко заявила, что Зеленский — диктатор © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Оксана Марченко сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума».

Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

Специальная операция РФ по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. С того момента обе стороны провели серию переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент России Владимир Путин заявлял, что переговоры зашли в тупик, так как Киев отошел от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил, что Зеленский затягивает переговоры по спецоперации РФ с помощью пустых обещаний о выполнении поставленных условий. Он отметил, что Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, а также зафиксировать обязательства по Крыму.