«Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они — националисты. Не то слово. Нацисты», — заявил он.
По словам Михаила, он голосовал за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», один из лидеров которой — Виктор Медведчук.
На днях официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».