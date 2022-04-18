Военный эксперт предсказал, когда будет разгромлена группировка «Азов» в Мариуполе
Военный эксперт предсказал, когда будет разгромлена группировка «Азов» в Мариуполе
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)
«Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они — националисты. Не то слово. Нацисты», — заявил он.

По словам Михаила, он голосовал за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», один из лидеров которой — Виктор Медведчук.

На днях официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».

 