Житель Мариуполя Михаил рассказал, что жители города испытывали нелюбовь к националистам из полка «Азов». Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости

Военный эксперт предсказал, когда будет разгромлена группировка «Азов» в Мариуполе © соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ) заявил он.

По словам Михаила, он голосовал за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», один из лидеров которой — Виктор Медведчук.

На днях официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ очистили Мариуполь от националистов. Единственным центром сопротивления остался корпус завода «Азовсталь».