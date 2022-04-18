Раз киевская власть оказалась неспособной к переговорам, Россия должна перейти к более активным политическим действиям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Россия должна учитывать опыт сирийской кампании на Украине — противника будут поддерживать из-за рубежа различной техникой, в том числе и современной, заявил эксперт. Рожин раскрыл, когда определится судьба Херсона © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Раз они не хотят заключать соглашение на тех условиях, которые предлагали тогда, надо ужесточать условия и брать курс на создание на уже освобожденных территориях и тех, которые будут освобождены, новых государственных образований. Потому что — какой смысл обсуждать что-то с режимом, который плотно вписался в стратегии "сириизации" Украины? О чем с ним можно договариваться?» — сказал Рожин.

Вопрос создания новых государственных образований на территории Херсонской, Запорожской и — в дальнейшем — Харьковской, Днепропетровской областей уже перезрел, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.