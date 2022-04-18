На Донбассе идут ожесточённые бои на всей его протяжённости, отметил эксперт.
«Если говорить о предстоящем броске на север, то все уже понимают, что это после взятия Марьинки, Красногоровки и Авдеевки обязательно произойдёт, и воспринимают это как данность. Это наше совместное наступление с войсками ЛНР и РФ, можно сказать, уже началось и закончится, на мой взгляд, не раньше, чем к осени текущего года. Также думают и многие командиры, с кем мне выпадает честь общаться», — сказал Матюшин.
Помимо Мариуполя, бои сейчас идут за Марьинку, за Авдеевку и многие другие населённые пункты, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.