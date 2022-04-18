Освобождение Донбасса закончится не раньше, чем к осени текущего года, рассказал в интервью Украина.ру руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин

На Донбассе идут ожесточённые бои на всей его протяжённости, отметил эксперт. Александр «Варяг» Матюшин назвал быстрый способ зачистки Мариуполя © Украина.ру

«Если говорить о предстоящем броске на север, то все уже понимают, что это после взятия Марьинки, Красногоровки и Авдеевки обязательно произойдёт, и воспринимают это как данность. Это наше совместное наступление с войсками ЛНР и РФ, можно сказать, уже началось и закончится, на мой взгляд, не раньше, чем к осени текущего года. Также думают и многие командиры, с кем мне выпадает честь общаться», — сказал Матюшин.

Помимо Мариуполя, бои сейчас идут за Марьинку, за Авдеевку и многие другие населённые пункты, добавил собеседник издания.

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