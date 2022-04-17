Россия не должна соблазниться лёгким путём замещения западных товаров китайскими. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

«Хорошо бы, чтобы импортозамещение не закончилось китаезамещением, потому что да, китайские компании готовы прийти на российский рынок и много чего заменить, заместить, войти в российские компании. Конечно, это неплохо, потому что позволит нам пережить самые сложные времена перестройки экономики…но все-таки есть определенное опасение, чтобы это не стало таким легким путем для нас», — сказал Дудчак. Инфляция? Дефолт? Санкции? Дудчак рассказал, кто победит в экономической войне © Украина.ру

Руководство отраслей и ведомств, производители не должны перегибать палку с замещением западной продукции китайской: необходимо заниматься реальным импортозамещением и по возможности создавать свои производства по всем направлениям, по которым это можно сделать, заключил эксперт.

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