«Меня, например, некие люди с Украины забрасывают потоком сообщений, по большей части это очевидным образом халтурные фейки, и на меня они не влияют. Более того, даже если среди этой халтуры попадаются реальные сведения, я все равно понимаю, что халтуры намного больше, а значит, противник сам безнадежно деморализован и надеется таким способом поднять, прежде всего, собственное настроение», — сказал Вассерман.
Эта "халтура" на Вассермана не действует: ему доводилось в разное время и по разным поводам разоблачать много лжи, и к ней у эксперта выработался иммунитет. Собеседник издания добавил, что по мере успехов России вражеская пропаганда будет затухать: реальность всегда побеждает ложь.
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