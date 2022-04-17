Некие люди с Украины атакуют публициста, депутата Государственной Думы, члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана фейками. Однако Вассерман натренирован в информационной войне, чего нельзя сказать об обычном человеке. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Меня, например, некие люди с Украины забрасывают потоком сообщений, по большей части это очевидным образом халтурные фейки, и на меня они не влияют. Более того, даже если среди этой халтуры попадаются реальные сведения, я все равно понимаю, что халтуры намного больше, а значит, противник сам безнадежно деморализован и надеется таким способом поднять, прежде всего, собственное настроение», — сказал Вассерман. Вассерман озвучил простой способ «перемолоть» западные вооружения на Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Эта "халтура" на Вассермана не действует: ему доводилось в разное время и по разным поводам разоблачать много лжи, и к ней у эксперта выработался иммунитет. Собеседник издания добавил, что по мере успехов России вражеская пропаганда будет затухать: реальность всегда побеждает ложь.

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