Повышенная внушаемость украинского населения и следование деструктивной идеологии может иметь под собой причину рекуррентного и массового предательства, которое воспевает украинский национализм. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

«Первое, что меня удивляло еще до 2014 года — это какая-то повышенная внушаемость населения Украины. С чем это связано? Это почти мистические вещи. Я лично, как человек верующий, связываю это с этим фактом многократного предательства, которое в украинской истории, в националистической (версии. — Ред.), было возведено в ранг добродетели. Этот грех предательства был возведен в ранг добродетели, и это, если честно, очень серьезно меняет всю картину мира и ориентиров у человека», — сказал Михеев. Вассерман объяснил, почему необходимо наказать «террористическую группировку Украина» © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

На Украине зафиксировано множество феноменов, когда массы людей начинают верить в бездоказательную чушь: поставлен массовый психологический эксперимент в масштабе целого народа. Одними из примеров этого являются легенды о "Золоте Полуботка", "пенсиях по 3000 евро" и прочие, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.