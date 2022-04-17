Западные СМИ и "прогрессивная общественность" пытаются говорить за всю планету. На деле же Россию поддерживает большинство мирового населения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

В российском информационном пространстве существует перекос в сторону Запада. Мы, сами того не желая, находимся в плену этого шаблона, что Запад — это и есть весь мир, постоянно транслируя их точку зрения, отметил эксперт. Акопов объяснил, почему спецоперация не закончилась быстро © РИА Новости, Михаил Андроник / Перейти в фотобанк

«Неделю назад британский журнал «Экономист» взял и подсчитал, с печалью констатировал, что да, действительно, количество стран, поддержавших санкции, формально больше, но в этих странах проживает всего 36% населения. Получается, что 64% населения проживают в тех странах, которые или нейтральны, или дружественные России», — сказал Михеев.

Если представить себе фантастический общемировой референдум по вопросу отношения к российской спецоперации, Запад бы проиграл на этом референдуме с двойным отрывом, подчеркнул собеседник издания.

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