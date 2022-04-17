Народ России ждет победы от российской армии, от Путина, от российского государства, заявил эксперт.
«На заре любых боевых действий, спецопераций, войны — как угодно это можно называть — социологи отмечают скачок патриотизма и патриотических чувств. Так было в 1914 году — все верили, что война закончится быстро и победно, причем во всех странах: от Сербии и России до Германии. Но как только война затягивается и действительно начинают сказываться экономические последствия и военные последствия, все это стремительно идёт на убыль», — сказал Корнилов.
Кредит доверия народа не очень велик: необходимо сконцентрировать все усилия, чтобы завершить спецоперацию победно, заключил собеседник издания.
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