Массовому всплеску патриотизма, случившемся в 1914 году, пришла на смену волна депрессии. О том, схожа ли эта ситуация с нынешним временем, рассказал в интервью Украина.ру политический обозреватель Владимир Корнилов

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«На заре любых боевых действий, спецопераций, войны — как угодно это можно называть — социологи отмечают скачок патриотизма и патриотических чувств. Так было в 1914 году — все верили, что война закончится быстро и победно, причем во всех странах: от Сербии и России до Германии. Но как только война затягивается и действительно начинают сказываться экономические последствия и военные последствия, все это стремительно идёт на убыль», — сказал Корнилов.

Кредит доверия народа не очень велик: необходимо сконцентрировать все усилия, чтобы завершить спецоперацию победно, заключил собеседник издания.

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