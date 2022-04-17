Судьба России сейчас решается на полях сражений. О том, какие три компонента важны для победы, рассказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

«Для России важны три вещи. Первая — это демонстрация военного успеха. Пусть даже не быстрый, но он — на нашей стороне. Второе — это устойчивость перед санкциями. Пока нам прогнозировали 36 дней — и полный крах. 36 дней прошло. Теперь они говорят — два-три месяца. Они ждут два-три месяца, у нас закончится высокоточное оружие, они закачают себе газ, и все будет хорошо. И третье — это консолидация общества», — сказал Михеев. Минобороны: на Украине ликвидировано более тысячи иностранных наёмников © AP, Vadim Ghirda

Исторический успех — на российской стороне. Запредельный цинизм и зверства украинской власти доказывают, на чьей стороне морально-нравственное превосходство, подчеркнул эксперт.

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