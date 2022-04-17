Киевской властью опубликованы кадры захваченного в заложники украинского политика Виктора Медведчука. Политик на фотографиях выглядит измождённым, по мнению ряда экспертов, к нему могли применяться пытки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

Скорее всего, Медведчука пытали и били. Он выглядит человеком, который сидел в заключении, причем подвергался очень серьезному физическому и психологическому давлению, заявил эксперт. Вассерман сказал, в чём Путин похож на Сталина и причём здесь Медведчук © СБУ

«С моральной точки зрения эти видео и фото еще раз подтверждают звериный, не говорю даже «бесчеловечный», просто совершенно ублюдочный характер украинской власти и лично Зеленского. Они издеваются над слабым беззащитным стариком, и они бравируют этим, они упиваются своей властью над этим человеком, они получают от этого удовольствие. Все тот же извращенный садизм, который присущ всему тому, что делает украинская власть. Такой вот сатанизм в политической форме», — сказал Михеев.

Видео с издевательством над Медведчуком, которое выложил у себя Зеленский, может вызвать неоднозначную реакцию даже на Западе, оно отвратительно для любого нормального человека, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.