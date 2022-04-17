Минобороны России сообщило об освобождении заложников, удерживаемых украинскими боевиками в мечети Мариуполя. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — сказал Конашенков. Минобороны: на Украине ликвидировано более тысячи иностранных наёмников © AP, Vadim Ghirda

Заложниками были граждане одной из стран СНГ, в результате оперативных действий мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков-нацистов, добавил представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что среди боевиков были иностранные наёмники. Ранее в Минобороны сообщили, что на Украине российские войска уничтожили 1035 иностранных боевиков.