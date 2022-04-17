ВС РФ объявили о ликвидации 1035 иностранных наёмников, прибывших на Украину. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

В Минобороны сообщили, что еще 912 наемников, приехавших на Украину из-за рубежа, сбежали из страны, не приняв участия в боевых действиях. Некомпетентность Байдена, Европа в поисках газа, иностранные наёмники на Украине. О чём пишут западные СМИ © REUTERS, Leah Millis

Согласно Международному гуманитарному праву, иностранные наемники не имеют статуса «комбатантов» (участников боевых действий). «Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала спецоперации на Украине киевская власть привлекла в страну 6284 иностранных боевика из 63 государств мира. Уточняется, что самая крупная группировка прибыла из Польши.