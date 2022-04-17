Активная фаза боёв в Мариуполе продлится ещё как минимум месяц из-за гуманистического подхода российского командования. О том, как можно было бы быстро зачистить город, рассказал в интервью Украина.ру руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин

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«На мой взгляд, для быстрого завершения боевой операции в Мариуполе необходимо сровнять с землей завод, развалины зачистить, а подземные ходы засыпать порошком, используемым для тушения пожара в шахтах. Сами же входы завалить. Но это довольно кровожадный сценарий, который наше командование не предпримет, и даже вряд ли рассматривает», — сказал Матюшин.

Нам следует приготовиться ещё минимум месяц слушать о том, что Мариуполь «вот-вот, буквально на днях полностью освободят», добавил собеседник издания.

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