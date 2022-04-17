Гуманное отношение союзного командования к украинским боевикам активно ими используется, заявил эксперт.
«На мой взгляд, для быстрого завершения боевой операции в Мариуполе необходимо сровнять с землей завод, развалины зачистить, а подземные ходы засыпать порошком, используемым для тушения пожара в шахтах. Сами же входы завалить. Но это довольно кровожадный сценарий, который наше командование не предпримет, и даже вряд ли рассматривает», — сказал Матюшин.
Нам следует приготовиться ещё минимум месяц слушать о том, что Мариуполь «вот-вот, буквально на днях полностью освободят», добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.