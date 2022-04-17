Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем бы обернулся отказ России от проведения спецоперации на Украине

Сенатор Климов заявил о скором завершении спецоперации РФ на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.