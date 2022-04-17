«Мы восстанавливаем свое единство. Да, нам приходится проливать кровь. Да, люди там настроены против нас. Но если мы бы отказались от этого, то лет через 40-50 мы бы навсегда потеряли это пространство. Мы бы тогда отрезали себе малороссийскую ногу, и наша страна была бы обречена на поражение», — заверил Акопов.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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