Писатель-фантаст Михаил Тырин, занимающийся волонтерской деятельностью, в интервью изданию Украина.ру рассказал, в чем сегодня нуждаются беженцы и жители Мариуполя

«Видели, что там дети, и стреляли». Кого ненавидят жители Мариуполя © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Тырин добавил, что в силу промышленной специфики региона жители Донбасса уязвимы перед болезнями щитовидной железы.

«На территории острая необходимость в препарате L-Тироксин, который там на вес золота, его просто не найти. Мы направляем "за ленточку" уже третью партию этого лекарства и держим вопрос под контролем», — заверил он.

В настоящий момент большая часть Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.