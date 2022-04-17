«Многие лишились жилья вместе со всем имуществом — им нужна одежда, детское питание, посуда, средства гигиены. В Донецке, куда приезжает много беженцев, люди более или менее накормлены и обогреты. А вот в Мариуполе острая необходимость в продуктах питания. Наши партнеры из группы "Звезды над Донбассом" возят туда еду тяжелыми грузовиками», — сказал писатель.
Тырин добавил, что в силу промышленной специфики региона жители Донбасса уязвимы перед болезнями щитовидной железы.
«На территории острая необходимость в препарате L-Тироксин, который там на вес золота, его просто не найти. Мы направляем "за ленточку" уже третью партию этого лекарства и держим вопрос под контролем», — заверил он.
В настоящий момент большая часть Мариуполя находится под контролем Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ. Украинские националисты и подразделения Вооруженных сил Украины укрываются в промышленной зоне завода «Азовсталь».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.