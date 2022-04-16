Украинские СМИ настолько зомбировали людей, что они совершенно не представляют реальной картины мира. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

«Первое, что меня удивляло еще до 2014 года — это какая-то повышенная внушаемость населения Украины. С чем это связано? Это почти мистические вещи. Я лично, как человек верующий, связываю это с этим фактом многократного предательства, которое в украинской истории, в националистической (версии. — Ред.), было возведено в ранг добродетели», — сказал Михеев. Михеев объяснил, почему украинская пропаганда работает эффективно © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На Украине было огромное количество случаев, когда люди массово верили в бездоказательную чушь: к примеру, в пенсию по три тысячи евро во время госпереворота в 2014 году, подчеркнул собеседник издания.

«Может быть, это связано с низким образовательным уровнем, может, еще с чем-то. Для меня это признак метафизического морока, явной тяжелой духовной болезни огромного количества людей, когда они начинают верить в откровенную чушь, потому что им это нравится», — добавил эксперт.

Гуманизм в отношении украинских СМИ непонятен, подчеркнул Михеев. Необходимо уничтожить эти фабрики пропаганды военным путём, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.