Обмен похищенного СБУ украинского политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных не имеет смысла, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит возможности обменять Медведчука на пленных украинских военных. Вассерман сказал, в чём Путин похож на Сталина и причём здесь Медведчук © СБУ

«Мое личное мнение — не надо менять. Я ему, несомненно, сочувствую, но менять его на какое-то большое количество пленных не имеет смысла. В конце концов, давайте один к одному, давайте одного Медведчука поменяем на одного старшего офицера в составе тех, кто сдался — там 169 офицеров, пусть даже самого старшего среди тех, кто сейчас сдался. А так, какие-то театральные жесты в стиле плохих сериалов, условно говоря, на одного Медведчука тысячу пленных — нет», — сказал Михеев.

В целом же эта ситуация только обозлит российскую власть и может спровоцировать на ответные меры воздействия по отношению к Владимиру Зеленскому, заключил эксперт.

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