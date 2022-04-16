Очевидно, что субъектами договора между Россией и Украиной будут скорее Россия и Запад. В этих условиях пытается лавировать официальный Минск, рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов в интервью Украина.ру

«В этой связи можно предположить, что Белоруссия пытается зарезервировать для себя максимально выгодное положение в этом новом региональном порядке и хочет оформить свои отношения как с Россией, так и с Западом в его рамках. Белорусские власти могут попытаться использовать переговоры по Украине, чтобы в той или иной мере прорвать политическую изоляцию со стороны Запада, в которой они оказались после событий 2020 года», — сказал Шимов. Белоруссия провела спецоперацию на Украине. Лукашенко раскрыл детали © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Важнейшим аспектом интересов Белоруссии в ходе переговоров с Украиной является экономический вопрос. Украина — второй после России торгово-экономический партнер Белоруссии и важный рынок сбыта белорусской продукции. Кроме того, Белоруссия заинтересована в транзитном потенциале Украины и доступе к украинским портам, в связи с блокадой портов со стороны балтийских республик, подчеркнул эксперт.

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