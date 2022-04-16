Официальный Минск старается максимально дистанцироваться от спецоперации России на Украине во избежание дополнительных санкций. О том, чем такая позиция выгодна Белоруссии, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

«Да, из происходящего на Украине Белоруссия извлекла определенные выгоды, оказавшись в глубокой информационной тени украинских событий. Тема политического кризиса 2020 года, фальсификации выборов и нарушений прав человека в Белоруссии полностью ушла из западной повестки», — сказал Шимов. Эксперт объяснил, зачем Минск хочет участвовать в урегулировании на Украине © sb.by

Формально никаких требований и претензий в отношении Украины и нынешней киевской власти Белоруссия никогда не предъявляла. Минск до сих пор не признал Крым в составе РФ, как и независимость ДНР и ЛНР, напомнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.