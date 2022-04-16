«Да, из происходящего на Украине Белоруссия извлекла определенные выгоды, оказавшись в глубокой информационной тени украинских событий. Тема политического кризиса 2020 года, фальсификации выборов и нарушений прав человека в Белоруссии полностью ушла из западной повестки», — сказал Шимов.
Формально никаких требований и претензий в отношении Украины и нынешней киевской власти Белоруссия никогда не предъявляла. Минск до сих пор не признал Крым в составе РФ, как и независимость ДНР и ЛНР, напомнил эксперт.
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