Главной причиной, препятствующей участию Минска в спецоперации на Украине, является избежание дополнительных санкций со стороны Запада. Об этом в интервью Украина.ру рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Стремление официального Минска максимально, насколько это возможно, уклониться от событий на Украине можно понять, заявил эксперт. Шимов обозначил лучший российский ответ НАТО © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Белоруссия в лице своего руководства пытается таким образом избежать западных санкций за соучастие в «агрессии» против Украины. В целом это удается. И хотя обвинения в адрес белорусских властей все равно звучат, они тонут в общей волне негатива, направленного прежде всего против России. Санкции за соучастие в «агрессии» также остаются достаточно избирательными», — сказал Шимов.

Нельзя забывать о том, что против Белоруссии продолжают действовать западные санкции, введенные по итогам президентских выборов 2020 года, поэтому стремление властей республики увернуться от нового санкционного удара из-за Украины вполне понятно, заключил эксперт.

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