Стремление официального Минска максимально, насколько это возможно, уклониться от событий на Украине можно понять, заявил эксперт.
«Белоруссия в лице своего руководства пытается таким образом избежать западных санкций за соучастие в «агрессии» против Украины. В целом это удается. И хотя обвинения в адрес белорусских властей все равно звучат, они тонут в общей волне негатива, направленного прежде всего против России. Санкции за соучастие в «агрессии» также остаются достаточно избирательными», — сказал Шимов.
Нельзя забывать о том, что против Белоруссии продолжают действовать западные санкции, введенные по итогам президентских выборов 2020 года, поэтому стремление властей республики увернуться от нового санкционного удара из-за Украины вполне понятно, заключил эксперт.
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