Будущее освобождённых территорий Украины будет решаться, когда завершится войсковая операция на Левобережье страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Уже по итогам операции в Донбассе, скорее всего, мы увидим какую-то политическую конкретику, в особенности, если шайка Зеленского продолжит симулировать переговоры, заявил эксперт. Украинская власть не вернётся в Херсон уже никогда — Журавко © Украина.ру

«Думаю, сейчас увидим определенную интенсивную военную кампанию, после чего появится какая-то конкретная политическая ясность в отношении судьбы этих областей. С учетом того курса, который приводит на Украине Зеленский, точнее США, думаю, мира там не будет. И эти территории надо обустраивать уже в русле сугубо российских интересов, не обращая внимания на действия украинских властей», — сказал Рожин.

С точки зрения политики судьба освобождённых территорий решится после разгрома группировки украинских вооружённых формирований на Левобережье, заключил собеседник издания.

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